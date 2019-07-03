بداية ناجحة لكيربر في ويمبلدون

المصدر: لندن - أ ف ب

استهلت الألمانية أنجيليك كيربر، المصنفة خامسة، حملة الدفاع عن لقبها في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوز سهل على مواطنتها تاتيانا ماريا 6-4 و6-3 الثلاثاء في الدور الأول.

واحتاجت كيربر إلى ساعة و20 دقيقة للتخلص من عقبة مواطنتها وبلوغ الدور الثاني حيث تلتقي الأميركية لورين ديفيس الـ95 عالمياً والفائزة على الأوكرانية كاتيرينا كوزلوفا 6-3 و6-2.

وبلغت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى، الدور الثاني، بفوزها على الصينية جينغ سايساي 6-4 و6-2 الاثنين في الدور الأول.

وضربت بارتي، الساعية إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولتي رولان غاروس وويمبلدون في موسم واحد منذ الأميركية سيرينا وليامس عام 2015، بقوة وحققن فوزا ثمينا.