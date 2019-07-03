«الجنرال» لومير يودع بطل العرب

المصدر: تونس - صالح قادري

تأكد رسمياً رحيل المدرب الفرنسي روجي لومير، الملقب بالجنرال لصرامته وجديته،عن النجم الساحلي بطل العرب، حيث أعلم مسؤوليه أن ظروفه الصحية تمنعه من مواصلة التجربة مع الفريق.

وانطلقت إدارة النجم في البحث عن البديل الذي قد يكون أجنبياً، ويبدو الهولندي رود كرول مرشحاً بقوة، لكن هناك احتمال استعادة فوزي البنزرتي الذي لم يجدد بعد مع الوداد البيضاوي المغربي وأن أحباء الفريق متشبثون به، وقد انطلقت أطراف مسؤولة من النجم في مفاوضته.

من جانب آخر ينتظر أن يحدث انتقال المهاجم الجزائري بلال بن ساحة إلى النجم الساحلي قبل تحويل وجهته إلى الترجي التونسي والتعاقد معه لمدة 4 سنوات قضية، حيث أفاد بن ساحة أنه يرفض التوقيع للترجي التونسي، مضيفاً أنه أعطى كلمته للنجم الساحلي إلا أن إدارة فريقه دفاع تاجنانت قد باعت أوراقه إلى الترجي التونسي، وهكذا أصبح اللاعب مهدداً بعقوبة في حالة استمرار تعنته في الإمضاء على عقده مع الترجي التونسي.