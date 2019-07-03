تشيلي على عتبة إنجاز تاريخي في كوبا أمريكا

المصدر: بورتو أليغري- أ ف ب

يقف منتخب تشيلي على عتبة إنجاز تاريخي، إذ يحلم بتتويج ثالث على التوالي في مسابقة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل، عندما يواجه اليوم نظيره البيروفي في الدور نصف النهائي في بورتو أليغري.

وتسعى تشيلي لتعويض خيبة عدم تأهلها إلى مونديال روسيا 2018 بعد تزعمها لمنتخبات أمريكا الجنوبية عامي 2015 و2016، باللقب القاري الثالث في إنجاز غير مسبوق منذ 72 عاماً.

وتشاء الصدف، في حال تحقيق تشيلي للثلاثية، أن تعادل منتخب الأرجنتين صاحب الإنجاز الوحيد المماثل في المسابقة بإحرازه اللقب أعوام 1945 و1946 و1947، خصمها المفضل في النهائيين القاريين اللذين انتهيا بركلات الترجيح: فازت تشيلي بلقبها الأول القاري عام 2015 على أرضها، قبل أن تكرر السيناريو ذاته في العام التالي خلال النسخة المئوية لكوبا أمريكا التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

يقول لاعب خط الوسط آرتورو فيدال قبل نصف النهائي المرتقب: «نريد أن ندخل التاريخ مع هذه الثلاثية»، وأن الفوز بالكأس للمرة الثالثة «هو حلمنا».

كلمات لاعب برشلونة الإسباني تتعارض مع تصريحات مدرب المنتخب الكولومبي رينالدو رويدا الذي يؤكد أن الثلاثية ليست سوى «مسألة ثانوية»، فالأفضلية القصوى تبقى للتأهل إلى المونديال المقبل في 2022.

ولا تريد تشيلي أن تمر مجدداً بالتجرية المريرة لعدم التأهل إلى المونديال الروسي، لذا تخلى المدرب رويدا عن أحد أهم مهندسي انتصارات الفريق، وهو الحارس السابق لبرشلونة كلاوديو برافو، والذي فقد مركزه بين الخشبات الثلاث مع فريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي لصالح البرازيلي إيدرسون.