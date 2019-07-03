غولدن ستايت يسحب قميص دورانت

المصدر: سان فرانسيسكو- أ ف ب

تعهد جو لاكوب، أحد مالكي والمدير التنفيذي لفريق غولدن ستايت ووريرز، أمس، بسحب قميص نجمه كيفن دورانت طوال فترة وجوده مع النادي، بعد أيام قليلة من انتقال صاحب الرقم 35 إلى بروكلين نتس، بعقد حر.

ونشر لاكوب بياناً جاء فيه «اليوم، وبينما يبدأ فصلاً جديداً من مسيرته الرائعة، أردنا أن نشكر «كيه دي» على مساهمته، لكونه جزءاً من سلسلة من الأكثر غزارة (بالألقاب) في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين، نود أن نتمنى له الأفضل في طريقه إلى قاعة المشاهير».

وتابع «طالما بقيت أحد مالكي هذا الفريق، لن يرتدي أي لاعب قميص الرقم 35 في ووريرز».

وانضم دورانت لبروكلين نتس، بعقد انتقال حر.