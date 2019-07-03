هداف المنتخب السوداني متهم بالاعتداء على مركز شرطة

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

أزمة وصفت بالكارثية يعيشها مهاجم المنتخب الوطني وفريق المريخ السوداني تيري، المحبوس حالياً بتهم تصل عقوبتها إلى سنوات طويلة، فقد تم القبض على اللاعب من الشرطة على خلفية الاعتداء على قسم شرطة بمنطقة الحاج يوسف بالخرطوم بحري مكان سكن اللاعب، وقد أثار اعتقال اللاعب رد فعل كبير في الوسط الرياضي.

حيث أكد عدد من المراقبين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، استهداف اللاعب من الأجهزة الأمنية بسبب مشاركته الفاعلة في الاحتجاجات المتواصلة في السودان منذ التاسع عشر من ديسمبر 2019، وتواجده في موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، ونشر النشطاء صوراً للاعب تؤكد مشاركته في الثورة، ومن خلال احتفاله بالأهداف التي يحرزها ويقدم من خلالها إشارات تؤيد الحراك في الشارع السوداني.

واعتبر عدد كبير من أنصار النادي الأحمر، أن اللاعب مشارك مثله مثل الملايين من السودانيين في التظاهرات التي يشهدها الشارع السوداني.