برشلونة يقدم دي يونغ الجمعة

المصدر: برشلونة- د ب أ

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أمس أنه سيقدم لاعبه الجديد الهولندي فرانكي دي يونغ أمام وسائل الإعلام والجماهير يوم الجمعة المقبل في احتفالية تقام في استاد «كامب نو».

وسيوقع لاعب خط الوسط الهولندي دي يونج، عقداً لمدة خمسة مواسم تنتهي في 30 يونيو 2024.

وبلغت قيمة صفقة انتقال دي يونج من أياكس الهولندي إلى برشلونة 75 مليون يورو، إلى جانب 11 مليون يورو متغيرات.

وتوج دي يونغ مع أياكس في الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس وصعد معه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا.

ولعب دوراً في وصول هولندا إلى نهائي بطولة دوري أمم أوروبا.