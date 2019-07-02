«راشد الظاهري» بطل العالم في الكارتينج بإيطاليا

المصدر: إيطاليا - البيان الرياضي

حقق نجم الكارتينج الإماراتي «راشد الظاهري» بطولة WSK Euro Series العالمية، التي احتضنتها مدينة أدريا الإيطالية نهاية الأسبوع الماضي، ليضيف لرصيده من البطولات بطولة ثانية على التوالي هذا العام.

حيث حافظ على مستوى أدائه العالي خلال خوضه لسلسلة سباقات ليلية تمكن فيها البطل الإماراتي من إحراز 300 نقطة كاملة، متفوقاً على نخبة من محترفي رياضة الكارتينج في العالم، وبفارق 65 نقطة عن أقرب منافسيه. وأجريت المرحلة الأخيرة من سلسلة السباقات ابتداءً من الساعة السادسة من مساء السبت الماضي حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.