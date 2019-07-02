الشريفي يستقبل فريق شرطة أبوظبي الرياضي

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

استقبل اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي فريق شرطة أبوظبي الرياضي المشارك في بطولة الألعاب الحكومية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي .

والتي أقيمت على شاطئ «كايت بيتش» بدبي. وهنأ الشريفي، فريق شرطة أبوظبي لحصوله على المركز الثاني فئة الرجال في النسخة الثانية للبطولة التي نظمها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 168 فريقاً.

حضر اللقاء العميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير قطاع المالية والخدمات رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، والعميد الدكتور خلفان الكندي نائب مدير قطاع الموارد البشرية، والعقيد محمد عبيد بوعلي مدير مركز التربية الرياضية، والرائد حسين الحمادي رئيس قسم المسابقات والمنتخبات بشرطة أبوظبي.