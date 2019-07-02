«الطائرة» يعيد تشكيل اللجان الدائمة

أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة في جلسته رقم (35) للدورة الانتخابية 2016-2020، قراراً بإعادة تشكيل اللجان الدائمة بالاتحاد، إذ تم إعادة تشكيل لجنة الأحداث الرياضية، ليتولى علي درويش الفلاسي، رئاسة اللجنة، وتتولى الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، منصب نائب الرئيس، وفي العضوية كل من الدكتور أحمد محمد المطوع ومبار ك حارب زويد ومحمد عبد الله الخوري.

وإعادة تشكيل لجنة المنتخبات الوطنية، إذ تظل الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، رئيساً للجنة، والتي ضمت كلاً من عبد العزيز إبراهيم السلمان، نائباً للرئيس، والأعضاء الدكتور أحمد المطوع، محمد الخوري وعبد الله الدحيل.

وتشكيل لجنة الحكام، ليتولى مبارك حارب، منصب الرئيس، والدكتور أحمد المطوع، منصب نائب الرئيس، وفي العضوية كل من الحكام الدوليين حامد الروسي، إسماعيل البلوشي، وبدر حبيب. دبي- البيان الرياضي