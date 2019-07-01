كهربا يشعل التوتّر بين الزمالك والأهلي

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

نفى رئيس نادي الزمالك المصري، ما يتردد حول انتقال لاعب فريق الكرة الأول، محمود عبد المنعم «كهربا»، إلى صفوف النادي الأهلي، لا أساس له من الصحة، حيث يرتبط اللاعب مع الزمالك بعقد مدته ثلاثة مواسم مقبلة، واتهم هاني رمزي مدرب منتخب مصر، وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى، بتعمد تدمير لاعبي الزمالك.

وأوضح رئيس الزمالك، أن كهربا لا يمكنه الانتقال إلى أي نادٍ آخر، إلا بعد موافقة ناديه. من جانبه، يدرس كهربا التصعيد ضد ناديه، بداعي عدم صحة عقوده التي تم توثيقها مع النادي، والتقدم بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية، ويُجهز اللاعب كافة الأوراق التي تثبت أحقيته في فسخ عقده مع الزمالك، تمهيداً لرفع قضية لدى المحكمة، ولم ينتظم كهربا في مران الفريق حتى الآن، منذ توقف مسابقة الدوري، وتم استبعاده من معسكر الفريق الخارجي باليونان.