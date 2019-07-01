المكسيك وهايتي إلى نصف نهائي الكونكاكاف

المصدر: لوس أنجليس- أ ف ب

بات المنتخبان المكسيكي والهايتي أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس الذهبية المخصصة لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) في كرة القدم، بفوز الأول على كوستاريكا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، والثاني على كندا 3-2 أول من أمس في هيوستن في الدور ربع النهائي.

وكانت المكسيك البادئة بالتسجيل عبر مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي راوول خيمينيس في الدقيقة 44، لكن كوستاريكا حصلت على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني انبرى لها بنجاح قائدها لاعب وسط سانتوس البرازيلي براين رويس مدركاً التعادل (52).