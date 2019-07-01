«بناء الأجسام» تناقش علوم التغذية

المصدر: Ⅶ دبي- فائز بجبوج

اختتمت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أول من أمس، دورة المستوى الأول الخاصة بالتغذية الأساسية للاعبين والمدربين من كلا الجنسين، والتي أقيمت في فندق البستان في دبي بشعار (ممارسة الرياضة لصحة الإنسان والتغذية السليمة)، وتحت إشراف الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام، بحضور رئيس الأكاديمية العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد، وبمشاركة 37 طالباً.

وفي ختام فعاليات اليوم الثاني للدورة تم توزيع شهادات الماجستير على عدد من المدربين الذين حققوا العلامة الكاملة بالنجاح، حيث شمل الإماراتية مريم الزعابي لتكون أول مواطنة تنال شهادة الماجستير في علوم بناء الأجسام وأول مدربة إماراتية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، كما وتم منح شهادة الماجستير للإماراتي راشد الزعابي، والسعودي عاصم أبو سلامة.