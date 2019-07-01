حتا يتجمع اليوم ويختبر 3 لاعبين مقيمين

المصدر: Ⅶدبي- علي الظاهري

يدشن نادي حتا تحضيراته للموسم المقبل بالتجمع الداخلي اليوم في نادي حتا قبل السفر 11 من الشهر الجاري إلى معسكر الإعداد الخارجي في صربيا الذي سيستمر حتى مطلع أغسطس المقبل، ويخوض خلاله «الإعصار» من 4 إلى 5 تجارب متدرجة المستوى مع عدد من الفرق الأوروبية.

وأكد ناصر حسن الفلاسي، مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي حتا، أن برنامج الإعداد ينطلق اليوم بحضور جميع اللاعبين بما فيهم اللاعب البرازيلي دوس سانتوس الذي وصل قبل يومين وأجرى الاختبارات الطبية، وكشف الفلاسي لـ «البيان الرياضي»، عن وجود 3 لاعبين من فئة المقيمين خلال الأيام الثلاثة الأولى من فترة التجمع، سيتم اختبارهم لاختيار الأفضل منهم والقادر على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن تدريبات الفريق ستستمر حتى قبل موعد السفر بيوم، وسيمنح اللاعبون راحة لمدة 24 ساعة قبل المغادرة إلى صربيا.

وأعلن مدير فريق حتا، عن وجود نحو 3 أسماء مطروحة على طاولة المفاوضات على مستوى المحترفين الأجانب، وجارٍ العمل بصورة هادئة على إتمام هذه الصفقات بلا استعجال من أجل ضم اللاعب الأكثر جاهزية والقادر على خدمة الفريق.