لقب ويمبلدون بين ديوكوفيتش وفيدرر ونادال

المصدر: لندن - أ ف ب

يبدو الثلاثي المكون من الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب، والسويسري روجيه فيدرر، والإسباني رافايل نادال، مرشحاً فوق العادة لإحكام قبضته على لقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، مع انطلاق النسخة الثالثة والثلاثين بعد المئة اليوم، في وقت يواصل المنافسون الشباب كفاحهم لكسر هيمنة النجوم الثلاث على قمة الكرة الصفراء.

وسيطر الثلاثي على ألقاب البطولة في الأعوام الـ 16 الأخيرة، إذ كان من نصيبهم 14 مرة، علماً بأن اللقبين الآخرين (2013 و2016)، كانا من نصيب آخر «الأربعة الكبار»، المخضرم البريطاني أندي موراي (32 عاماً).