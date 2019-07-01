منتخب الرماية جاهز لمونديال الأطباق

المصدر: إيطاليا - البيان الرياضي

ينطلق في الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين بتوقيت الإمارات «التاسعة بتوقيت إيطاليا» التدريب الرسمي لمنافسات بطولة العالم لرماية الأطباق، ثاني أكبر بطولة في الرماية بعد بطولة العالم لرماية جميع الاسلحة، فيما يشهد يوما غد وبعد غد المنافسات الرسمية بمشاركة 582 راميا ورامية، ويمثل منتخبنا الوطني في البطولة ثلاثة رماة فقط هم ظاهر العرياني في رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، فيما سيشارك كل من سيف فطيس ومحمد حسن في مسابقة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» يومي الجمعة والسبت المقبلين، كما ستشهد البطولة مشاركة 83 دولة بينها 12 دولة عربية هي: الإمارات والبحرين والسعودية والكويت وعمان وقطر والمغرب ومصر والعراق والأردن وسوريا ولبنان، وتعد الكويت البعثة الأضخم بين المشاركين العرب، حيث تشارك بـ 12 رامياً.