مرسيدس وإنجاز تاريخي في النمسا

المصدر: سبيلبرغ - أ ف ب

يقدم فريق مرسيدس للفورمولا 1، موسماً ساحقاً، فهو يتسلح في منافسات الجائزة النمسا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بفوزه في السباقات الثمانية الأولى، وبست ثنائيات مع المركزين الأول والثاني، منها خمس على التوالي في السباقات الخمسة الأولى.

كما يقف الفريق عند عتبة تحقيق إنجاز تاريخي، إذ في حال فوزه بسباقه التاسع توالياً، سيرفع عدد انتصاراته إلى 11 توالياً، مع احتساب فوزه في السباقين الأخيرين العام الماضي (البرازيل وأبوظبي)، ليعادل الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية، الذي يملكه فريق ماكلارين، وقد حققه عام 1988، أي قبل 31 عاماً.

كما سيسعى لويس هاميلتون سائق الفريق، إلى تحقيق فوزه الخامس توالياً، بعد سباقات إسبانيا وموناكو وكندا وفرنسا، والثامن هذا العام، والـ 80 في مسيرته، ليقترب أكثر من الرقم القياسـي لأسطورة رياضة سيارات، الألماني ميكايل شوماخر (91).