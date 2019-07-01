دان مارتن يقود فريق الإمارات في جولة فرنسا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن فريق الإمارات، عن تشكيلته المميزة التي ستشارك في جولة فرنسا 2019، أكبر الجولات الكبرى لهذا الموسم، وذلك في الفترة بين 6 و28 يوليو. وتضم التشكيلة كلاً من دان مارتن وألكسندر كريستوف، اللذين فازا في مراحل جولة فرنسا 2018، وذلك فضلاً عن بطل العالم السابق روي كوستا، والبطل الإيطالي السابق فابيو آرو. وسيحظى الدراجون الأربعة بدعم كل من البطل النرويجي فيجارد ستيك لاينجن، ومواطنه سفين إيريك بيستروم، إلى جانب سيرجيو هيناو وجاسبر فيليبسن.

وستقام المرحلة الافتتاحية من جولة فرنسا في بلجيكا للمرة الثانية في تاريخ الجولة، حيث ستصادف المرحلة الأولى، الذكرى الخمسين للفوز الأول، الدراج البلجيكي إيدي ميركس في الجولة، والذكرى المئوية لظهور القميص الأصفر الشهير. بعد ذلك سيشارك الدراجون في 19 مرحلة خلال 3 أسابيع شاقة.