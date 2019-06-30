شاهد.. حكمة كرة قدم تتلاعب بمشاعر اللاعبين

المصدر: البيان الالكتروني

خطفت الحكمة فرناندا كولومبو الأضواء في البرازيل، خلال إدارتها لإحدى المباريات هناك، في لقطة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحكمة فرناندا كولومبو في إحدى المباريات في البرازيل، مع أحد لاعبي الفريق المنافس.

واحتسبت الحكمة خطأ على اللاعب، بعدما لم الكرة بيده، حيث انطلقت مسرعة نحو وقامت بوضع يدها لإخراج البطاقة الملونة، لكنها فاجأت الجميع، باخراج منديل لمسح العرق، وسط ضحكة مميزة من الشقراء الجميلة على أرضية الملعب.

تصرف الحكمة، بحسب "يوروسبورت"، لاقى إعجاب جميع اللاعبين على أرضية الملعب، بمن فيهم اللاعب مرتكب الواقعة، الذي ابتسم لها بشكل مميز.