إنجاز متميّز للعين في ملتقى تونس الدولي لأصحاب الهمم

المصدر: تونس - البيان الرياضي

حصد نادي العين لأصحاب الهمم ميداليتين فضية وبرونزية في ملتقى تونس الدولي للجائزة الكبرى 2019 بمشاركة 344 لاعباً ولاعبة من 43 دولة، وذلك بواسطة اللاعبتين نورة الكتبي وذكرى الكعبي في مسابقات الجلة، ويعد الملتقى ضمن محطات التأهل لبطولة العالم المقامة في دبي نوفمبر 2019 والألعاب البارالمبية «طوكيو2020 ».

وشارك شينزيكي شيمديزو سفير اليابان في تونس ومحمد مزوقي رئيس اللجنة المنظمة وراشد الهاجري مدير نادي العين لأصحاب الهمم، رئيس البعثة في مراسم التتويج للفائزين وسط أجواء كبيرة من السعادة بالحصاد المتميز للمشاركين والمشاركات.

وقال الهاجري، إن أصحاب الهمم يحظون بالرعاية والاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة بالثقة الكبيرة في قدراتهم التي منحتهم فرصة تخطي التحدي في كل المسابقات والفعاليات الخاصة بأصحاب الهمم داخل وخارج الوطن، موضحاً أن هذه الجهود تؤكد أهمية تطوير قدراتهم لأنهم على قدر التوقعات لتخطي جميع الصعاب التي تواجههم لإعلاء رايات الوطن.