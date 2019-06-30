«السامبا» و«التانغو».. «كلاسيكو» نصف نهائي كوبا أمريكا

المصدر: ساو باولو - أ ف ب

ضربت البرازيل والأرجنتين موعداً مرتقباً في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا في كرة القدم التي تستضيفها الأولى على أرضها حتى السابع من الشهر المقبل، بينما تخطت بطلة الموسمين الماضيين تشيلي عقبة كولومبيا بركلات الترجيح.

وأتى الموعد الناري بين الغريمين الأمريكيين الجنوبيين في نصف النهائي بعد فوز الأرجنتين على فنزويلا 2-0 أول من أمس على ملعب «ماراكانا» في ريو دي جانيرو في الدور ربع النهائي، بهدفي لاوتارو مارتينيس (10) وجيوفاني لو سيلسو (73).

وكانت البرازيل أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزها على البارغواي 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلباً في الوقت الأصلي الخميس في بورتو أليغري.

وتقام مباراة الغريمين الأرجنتيني والبرازيلي المضيف الثلاثاء المقبل في بيلو هوريزونتي، على أن تجمع المباراة الثانية في اليوم التالي بين تشيلي والفائز في المباراة الأخيرة بربع النهائي بين الأوروغواي والبيرو.

واعترف النجم ليونيل ميسي بأن المواجهة التي تنتظره ومنتخب بلاده أمام المنتخب البرازيلي ستكون في غاية الصعوبة لما يمتلكه المنتخب البرازيلي من أسلحة تساعده في هذه المباراة.

وقال ميسي، في تصريحات إعلامية بعد المباراة، إن المنتخب البرازيلي يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين خاصة في خط الهجوم ويمكنهم صنع الفارق. ولكنه أعرب أيضاً عن اعتقاده بأن المباراة ستكون متوازنة ومتكافئة إلى حد بعيد، حيث يمتلك كل من الفريقين عناصر وأسلحة مميزة يمكنها حسم اللقاء في أي وقت. وقال ميسي، إنها مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها لأن أي فريق في كوبا أمريكا يستطيع الفوز على أي منافس له في البطولة.

وأشار اللاعب الشهير إلى أن المنتخب الأرجنتيني كان ينتظر إنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة الثانية، ولكنه حل ثانياً خلف نظيره الكولومبي وبفارق خمس نقاط.

وأكد ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، أن المنتخب البرازيلي لم يصل لهذا الدور بسهولة أيضاً، حيث احتاج لركلات الترجيح من أجل اجتياز عقبة باراجواي في دور الثمانية، وسبق له أن سقط في فخ التعادل السلبي مع فنزويلا في دور المجموعات.

واعترف ميسي بأنه لم يقدم بعد الأداء المنتظر منه أو الذي كان يتمناه في هذه البطولة مع المنتخب الأرجنتيني، مشيراً إلى أن الفريق حقق الشيء الأهم في مباراة فنزويلا وهو الفوز والتأهل للمربع الذهبي. وظهر ميسي في مباراة فنزويلا بعيداً تماماً عن مستواه المعهود الذي يقدمه مع برشلونة.

وجدد النجم الأرجنتيني انتقاداته لأرضية الملاعب التي تقام عليها البطولة، مشيراً إلى أنها مليئة بالأجزاء غير المعشبة جيداً وغير المستوية ما يحول دون تقديم أفضل أداء عليها.

وقال ميسي: «من المزعج والمحزن أن تقام مباريات بطولة مثل كوبا أمريكا على ملاعب كهذه»، مضيفاً: «إن أرضية الملعب لا تساعد على تقديم أداء جيد، حيث تقلل من سرعة الكرة ودقة التمريرات».