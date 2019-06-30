تجربة فريدة في مخيم الفرسان الرياضي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينظم منتجع الفرسان الرياضي الدولي مخيم الفرسان الصيفي للأطفال في العاصمة أبوظبي، ويضم المخيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المخصصة للصغار، من اليوم وحتى 22 أغسطس 2019.

وقال خليفة الحميري الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة إن المخيم يهدف إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها لجميع الأطفال من عمر 4 سنوات وحتى 14 سنة، داعياً أولياء الأمور إلى الإسراع في تسجيل أطفالهم لضمان مشاركتهم في هذا المخيم المميز. وأضاف أن المنتجع اتخذ العديد من التدابير ونفذ العديد من التجهيزات حتى يتمكن من استقبال أصحاب الهمم الصغار ويمكنهم من المشاركة.