مانشستر يونايتد يدفع 63 مليون دولار للتعاقد مع مدافع مغمور

المصدر: لندن - وكالات

أعلن نادي مانشستر يونايتد ، أمس، تعاقده مع المدافع المغمور آرون فان بيساكا من كريستال بالاس بعقد مدته خمس سنوات. وتتضمن الصفقة إمكانية التمديد لموسم سادس، وفقاً لما ذكره مانشستر يونايتد دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن قيمة الصفقة تبلغ (63 مليون دولار أمريكي)، والتي قد تجعل اللاعب خامس أغلى صفقة في تاريخ النادي. وقال أولى غونار سولسكيار المدير الفني لمانشستر يونايتد: «إن آرون أحد أفضل المدافعين القادمين في الدوري الإنجليزي الممتاز». وقال فان بيساكا: «إنه شعور لا يصدق وشرف أن أدعو نفسي لاعباً في مانشستر يونايتد، وأعلم أن عدداً صغيراً فقط من اللاعبين لديهم الحق في قول هذا».

وأضاف: «كل طفل يريد أن يلعب في فريق مثل هذا. أنا ممتن، وهو شرف لي أن أمثل هذا النادي». وبات فان بيساكا ثاني صفقات يونايتد بعد التعاقد مع جناح سوانسي دانيل جيمس.