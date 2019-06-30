بوفون إلى يوفنتوس بشرط 8 مباريات

المصدر: روما - وكالات

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن شرط خاص للنجم الإيطالي، جيانلويجي بوفون، للعودة إلى ناديه السابق يوفنتوس، وهو الشرط الذي سيمنح الحارس الأسطوري فرصة لتخليد اسمه في سجلات الدوري الإيطالي برقم قياسي يصعب تحطيمه. وأوضحت صحيفة «لا ريببليكا»، أن بوفون اشترط على اليوفي لعب 10 مباريات على الأقل خلال الموسم المقبل، من بينها 8 مباريات في الدوري، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي مشاركة في المباريات.

ويأمل بوفون، أن يتجاوز رقم نجم ميلان باولو مالديني الذي سجله بين عامي 1984 و2009 بمجموع 647 مباراة، إذ يمتلك بوفون في رصيده 640 مباراة. وتشير تقارير صحفية في إيطاليا إلى أن بوفون وافق بالفعل على عقد لمدة عام بقيمة 2 مليون يورو، على أن يعتزل بعد الموسم المقبل ليتم تعيينه في الطاقم الفني أو الإداري لليوفي.