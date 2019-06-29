جاسم عبد الرحمن رابع تصفيات مونديال الشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق جاسم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، المركز الرابع في تصفيات كأس العالم للشطرنج بمنطقة غرب آسيا للرجال والسيدات، التي أقيمت مؤخرا، بالأردن، ويعد حصول جاسم على هذا المركز نتيجة إيجابية، خاصة أنه شارك في البطولة في المركز الـ11 في التصنيف العام للبطولة.

وحصل جاسم عبد الرحمن خلال الجولات التسع للبطولة على 6 نقاط وجاء في المراكز الثلاثة الأولى 3 لاعبين إيرانيين يتقدمهم إحسان مقامي الذي تأهل رسميا إلى بطولة العالم المقبلة في روسيا والتي ستقام سبتمبر المقبل، بعدما أنهى البطولة في المركز الأول برصيد 8 نقاط وشارك في البطولة 140 لاعبا ولاعبة من الإمارات والأردن والسعودية وفلسطين واليمن وسوريا والبحرين والعراق وإيران.