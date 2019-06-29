ليبرون جيمس يتخلى عن الرقم 23 لديفيس

المصدر: لوس انجليس- أ ف ب

سيتخلى نجم لوس أنجليس ليكرز «الملك» ليبرون جيمس عن الرقم 23 للوافد الجديد أنتوني ديفيس الذي سيضحي بمكافأة انتقاله لمساعدة قدوم اللاعبين الأحرار في الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة، بحسب ما ذكرت شبكة «اي اس بي ان». وحمل جيمس الرقم 23 مع فريقه السابق كليفلاند كافالييرز ثم ليكرز الموسم الماضي بعد قدومه بعقد حر.

في المقابل، حمل ديفيس هذا الرقم في سبعة مواسم مع فريقه السابق نيواورليانز بيليكانز. وأشارت «اي اس بي ان» بحسب مصادر أن جيمس سيعود إلى الرقم 6 الذي حمله عندما حصد لقبه الأول في الدوري مع ميامي هيت.

وأظهرت مقتطفات من تصوير فيلم «سبايس دجام 2»، التتمة لفيلم 1996 من بطولة الأسطورة مايكل جوردان وأيقونة الرسوم المتحركة باغس باني، جيمس يرتدي الرقم 6.

وستحسم الصفقة في 6 يوليو المقبل، موعد الإعلان عن اللاعبين المنتقلين بعقد حر، لكن تقارير صحافية أول من أمس أشارت إلى ورود اسم نادي واشنطن ويزاردز في الصفقة، وسيكون لدى ليكرز 32 مليون دولار لإنفاقها على اللاعبين الأحرار وفق قواعد سقف الرواتب في الدوري بحسب «اي اس بي ان»، بعد إرسال ليكرز لاعبيه الألمان مو فاغنر واسحاق بونغا وجيميريو جونز إلى ويزاردز لتوسيع رقعة رواتبه.