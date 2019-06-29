يانيس يدافع عن ألوان قميص اليونان في مونديال السلة

المصدر: أثينا - أ ف ب

كشف اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين، أنه سيدافع عن ألوان بلاده في كأس العالم لكرة السلة المقررة الصيف الحالي في الصين.

وقال يانيس: أريد التواجد هناك لمساعدة بلدي على تحقيق شيء جيد.

وخاض يانيس أنتيتوكونمبو اللاعب النيجيري الأصل بطولة أوروبا 2015، فلم يخسر فريقه في دور المجموعات قبل إقصائه أمام أسبانيا في ربع النهائي. كما لعب أيضا مع اليونان في التصفيات الأولمبية في تورينو عام 2016، بيد أن بلاده عجزت عن التأهل، ليصل مجموع مشاركاته 38 مباراة بلغ معدل تسجيله فيها 9.8 نقاط.