بوما ولاليغا يقدمان الكرة الرسمية للموسم الجديد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

بعد توقيع اتفاقٍ طويل الأمد بين بوما ولاليغا، والذي أصبحت بموجبه هذه العلامة التجارية الرياضية الراعي الرسمي للمنافسة، قدمت الشركتان أمس الكرة الرسمية لموسم 20/‏2019 لجميع مباريات كرة القدم الاحترافية الإسبانية.

تمثّل لاليغا الترفيه والانفعال والشغف والفرجة وتعتبر أكثر من مجرد كرة للقدم، وتُعدّ الكرة القلب الذي يحدد إيقاع نبضات المنافسة، لذا تريد بوما الإشادة بهذا الشغف.

ولذلك تقدّم تصميماً من آخر طراز يتضمن تكنولوجيا حصرية تم تطويرها من قِبَل هذه العلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تشتمل على تشكيلةٍ من الألوان اللافتة للانتباه، يمكن أن تضيف رونقاً أكبر للتمريرات والمراوغات المذهلة والأهداف التي ستدخل التاريخ.