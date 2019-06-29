بالاتزوتي: مشاركتنا في الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 هي الأبرز

المصدر: روما - وام

أكد الساندرو بالاتزوتي نائب رئيس الأولمبياد الإيطالي الخاص، أن التجربة التي مر بها الفريق الإيطالي المشارك في الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 تعتبر من أبرز المشاركات التي تمت عبر عدة سنوات.

جاء ذلك خلال مأدبة الغداء التي أقامها عمر عبيد الشامسي سفير الدولة لدى إيطاليا، على شرف وفد من أعضاء الفريق الأولمبي الإيطالي.

وأعرب السفير في كلمته للمشاركين عن سعادته بتكريم أبطال حصدوا 107 ميداليات، والتقوا أبطالاً آخرين من أصحاب الهمم من الإمارات ومن جميع دول العالم في العاصمة أبوظبي. وتم تبادل الهدايا التذكارية وبث فيلم قصير حول التجربة الفريدة التي عاشها الفريق الإيطالي خلال رحلتهم من روما إلى أبوظبي.