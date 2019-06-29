باريس سان جرمان مع نايكي حتى 2032

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، أمس، أنه مدد عقد الرعاية الذي يربطه مع شركة «نايكي» الأمريكية العملاقة للتجهيزات الرياضية حتى عام 2032، مؤكداً توقيع أهم عقد رعاية في تاريخه.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مالية، غير أن بطل فرنسا أكد أنه تم تجديد العقد السابق الذي كان ينتهي في عام 2022 مع «نايكي» حتى عام 2032، وهو يمثل أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي.

وبحسب قناة «أر أم سي سبورت» الفرنسية تبلغ قيمة العقد الجديد قرابة 75 مليون يورو سنوياً (85 مليون دولار)، مقابل 25 مليوناً سنوياً للعقد القديم.

وأفاد مصدر مقرب من النادي الباريسي لوكالة فرانس برس أن هذه الشراكة ستجلب «مبلغاً أكبر بكثير» من العقد الموقع في فبراير مع مجموعة «أكور»، الراعي الجديد لقميص الفريق بدءاً من الموسم المقبل، ومن المتوقع أن يوفر ذلك لخزينة النادي بين 55 و70 مليون يورو سنوياً.