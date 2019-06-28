أتلتيكو مدريد يعرض ضم البرتغالي جواو

المصدر: لشبونة - أ ف ب

قدّم أتلتيكو مدريد، وصيف الدوري الإسباني في كرة القدم، عرضاً بقيمة 126 مليون يورو لضم مهاجم بنفيكا البرتغالي الواعد جواو فيليكس، بحسب ما أعلن، أول من أمس، النادي البرتغالي.

مضيفاً أنه سيدرس الاقتراح. وتخطى العرض البند الجزائي البالغ 120 مليون يورو لتحرير اللاعب البالغ 19 عاماً.

وكانت الصحف المحلية توقعت، في الأسبوع الأخير، انتقال فيليكس إلى «كولتشونيروس» مقابل 120 مليون يورو في عقد لخمس سنوات وراتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو، ليصبح بين أغلى خمسة لاعبين في تاريخ اللعبة وأغلى لاعب برتغالي في التاريخ، متخطياً الأسطورة كريستيانو رونالدو المنتقل بـ105 ملاييــن يورو من ريال مدريــد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي.