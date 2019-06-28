مرسيدس يعود إلى حلبة «ريد بول رينغ»

المصدر: سبيلبرغ - أ ف ب

يعود فريق مرسيدس إلى حلبة «ريد بول رينغ» التي تستضيف بعد غد جائزة النمسا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد أسبوع من هيمنته على المركزين الأوليْن في فرنسا، ومع أمل تعويض خيبة العام الماضي حين عانى من انسحاب مزدوج لسائقيه البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس.

عاش فريق «الأسهم الفضية» العام الماضي نهاية أسبوع كارثية في النمسا، إذ فشل في حصد النقاط للمرة الأولى منذ 44 سباقاً، بعد انسحاب بوتاس المنطلق من الصدارة في اللفّة 13 بسبب تعطل علبة التروس، وهاميلتون في اللفة 64 بسبب مشكلة في ضغط الوقود، لتنتهي سلسلة من 33 سباقاً على التوالي، وهو رقم قياسي، دخل خلالها البريطاني ترتيب النقاط.