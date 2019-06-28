تكريم موظفي هيئة الرياضة في مبادرات السعادة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

كرم سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة عدداً من الموظفين الذين كانت لهم مشاركات ومبادرات إيجابية خلال النصف الأول من العام.

وذلك من خلال احتفالية داخلية نظمتها لجنة السعادة وجودة الحياة في الهيئة. وتوجه الأمين العام بالشكر للجنة السعادة وجودة الحياة على ما تبذله من جهود في سبيل السعي نحو تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل ورفع مؤشر السعادة الداخلية، ما ينعكس بالإيجاب على الأداء والإنجاز والتعامل مع المتعاملين الخارجيين للهيئة.

كما شكر الموظفين الذين أسهموا في تحقيق عدد من المبادرات والبرامج التي تم الإعلان عنها مؤخراً، من خلال تفانيهم في العمل والتزامهم بتنفيذ الخطط الزمنية للبرامج المستحدثة والمعتمدة في خطة الهيئة التطويرية.

وفي نهاية الاحتفال، كرم الأمين العام يشاركه عبدالعزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة بالفجيرة وحصة الطنيجي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة، الموظفين بشهادات تقديرية وشيكات السعادة التي تنوعت بين ساعتي سعادة ويوم عمل إجازة.