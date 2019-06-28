روني يسجل هدفاً خيالياً في الدوري الأمريكي

المصدر: واشنطن - د ب أ

أثبت واين روني، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق، أنه لا يزال بإمكانه تسجيل أهداف رائعة، بعدما سجل هدفاً من منتصف ملعب فريقه، دي سي يونايتد، في مرمى أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي. وسدد روني كرة قوية من 64 متراً في الدقيقة العاشرة من المباراة التي أقيمت مساء أول من أمس، خدعت الحارس بريان روي، الذي كان متقدماً خارج مرماه.

وقال روني في تصريحات صحافية: «لمحت الحارس قبل دقيقتين من تسجيل الهدف، ورأيت أنه يتقدم بشكل كبير». وأضاف: «كنت أعلم أن الكرة إذا جاءت بالقرب مني في منتصف الملعب، ستكون الفرصة سانحة للتسديد، كنت أعلم مباشرة أنني سأسدد، لحسن الحظ، سددت بشكل صحيح». يذكر أن دي سي يونايتد فاز على أورلاندو سيتي 1 /‏ صفر، محققاً أول انتصار له في آخر خمس مباريات بالدوري.