«سيليسن» برشلونة إلى فالنسيا مقابل 35 مليون يورو

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أول من أمس، أن حارسه الاحتياطي الدولي الهولندي ياسبر سيليسن الذي يلعب في صفوفه منذ عام 2016، انضم إلى مواطنه فالنسيا في صفقة قدرت قيمتها بـ 35 مليون يورو. وجاء في بيان نشره بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين: «توصل ناديا برشلونة وفالنسيا إلى اتفاق لانتقال ياسبر سيليسن. سيدفع نادي فالنسيا 35 مليون يورو لبرشلونة».

وانضم سيليسن (30 عاماً) إلى النادي الكاتالوني عام 2016 قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه كأساسي بين الخشبات الثلاث، وظل رديفاً للحارس الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن. وأحرز سيليسن خلال الفترة التي قضاها في النادي الكاتالوني خمسة ألقاب، اثنان منها في الدوري ومثلهما في الكأس المحلية.

، إضافة إلى الكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة. وتعاقد برشلونة مع الحارس الأساسي لمنتخب هولندا لتعويض خروج التشيلي كلاوديو برافو الذي انتقل إلى مانشستر سيتي في ذلك العام.

وربطت تقارير إعلامية قيام برشلونة بالتعاقد مع حارس فالنسيا البرازيلي نيتو لتعويض خروج الدولي الهولندي. وخاض ياسبر (30 عاماً) 32 مباراة مع برشلونة في كافة البطولات منذ انتقاله إلى صفوفه صيف 2016 قادماً من أياكس أمستردام، وخرج بـ14 منها بشباك نظيفة.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن رحيل سيليسن إلى فالنسيا سيسرّع من وصول الحارس البرازيلي نيتو.