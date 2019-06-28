محادثات إندونيسية أسترالية لاستضافة مونديال 2034

المصدر: جاكرتا - أ ف ب

أعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، أمس، أنه يجري محادثات أولية مع أستراليا، لتقديم ملف مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034. وتناقشت الدولتان الجارتان، الاقتراح المحتمل، على هامش اجتماع خاص لاتحاد دول جنوب شرق آسيا لكرة القدم، في لاوس الأسبوع الماضي. وأفاد غاتو ويداغدو المتحدث باسم الاتحاد الإندونيسي، وكالة «فرانس برس»: «في الاجتماع، وافقنا على الانضمام إلى أستراليا لمتابعة ملف استضافة كأس العالم».

في المقابل، لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية الأسترالية. وأكد ويداغدو أن اتحاد بلاده أجرى محادثات مع نظيره الأسترالي، وتأتي المحادثات بين إندونيسيا وأستراليا، بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان - أو - تشا، أن 10 دول من اتحاد دول جنوب شرق آسيا، وافقت على الترشح لاستضافة مونديال 2034. .