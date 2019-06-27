«نصف ماراثون المدينة».. حدث فريد في المركز المالي العالمي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أعلن منظمو نصف ماراثون المدينة، الحدث الأول من نوعه في دبي، عن فتح باب التسجيل في السباق الذي يقام، بدعم من مجلس دبي الرياضي، في قلب مركز دبي المالي العالمي، شريك المقر الرسمي للحدث، الذي يلتقي فيه عالم الأعمال بأنماط الحياة المختلفة.

ويتزامن هذا الحدث الجديد، المقرر إقامته غداً الجمعة، مع الفعاليات السنوية لتحدي دبي للياقة على مدى 30 يوماً، ويتيح الفرصة للعدائين لخوض غمار هذه التجربة الفريدة على مسار عصري وسط مدينة دبي النابض بالنشاط والحيوية، وفي ظل واحد من أشهر الأحياء المالية وأكثرها تطويراً في العالم.

ينطلق السباق، الذي يجري على مضمار بقياسات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، من أمام «مبنى البوابة»، ويلتف حول المبنى الرائع لمركز دبي المالي العالمي، وفي أحضان المناظر الساحرة للعديد من معالم دبي الشهيرة وعمارتها المتميزة، ويتوقع المنظمون أن يستقطب الحدث الآلاف من العدائين والمتفرجين من جميع أنحاء العالم.

وقال خالد علي العور، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «تضم منطقة مركز دبي المالي العالمي عدداً من أبرز معالم دبي الشهيرة، وإقامة سباق نصف الماراثون في أحضان هذا المكان الراقي والعصري سيثير اهتمام عشاق رياضة الجري المتنامية أعدادهم في الدولة، بمن فيهم هواة اللياقة البدنية والمحترفون، وسبق أن شاهدنا الآلاف منهم يشاركون في أحداث مشابهة في دبي وفي جميع أنحاء الإمارات، وبالتأكيد سيكونون سعداء لخوض هذه التجربة الجديدة واختبار إمكاناتهم».

وأضاف العور: «نحن، في مجلس دبي الرياضي، نحرص دوماً على تشجيع ودعم مثل هذه الأحداث الجديدة، لأنها تجمع مختلف شرائح المجتمع، وتنشر الوعي بأهمية الرياضة وفوائدها، وتحث الرجال والسيدات والأطفال على تبني أسلوب حياة مليء بالنشاط والحيوية».

من جانبه قال بيمان العوضي، نائب الرئيس والقائم بأعمال رئيس قسم التسويق والاتصالات المؤسسية في مركز دبي المالي العالمي: «نحن سعداء بجمع مجتمع الرفاه المحلي والدولي في نصف ماراثون المدينة، الأول من نوعه في دبي، خاصة عقب ردود الفعل الإيجابية الكبيرة التي حققتها العديد من الأحداث الرياضية التي احتضنها مركز دبي المالي العالمي، وهذا الحدث يُعد إضافة رائعة إلى جدول فعالياتنا الحافل بأنماط الحياة المميزة».