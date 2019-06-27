«ألعاب الشارقة» تناقش الموسم الجديد

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عقدت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، أول من أمس، اجتماعاً بمقر النادي بمنطقة سمنان، ناقشت خلاله استعدادات الفرق الرياضية في كرتي اليد والسلة، للمشاركة في المسابقات المختلفة للموسم الرياضي المقبل 2019 - 2020.

واعتمدت إدارة الألعاب الجماعية مشاركة كل من، فريق رجال كرة اليد في البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري والمقرر إقامتها في كوريا الجنوبية.

وكذلك، مشاركة فريق الرجال لكرة السلة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة، والتي ستقام بمدينة سلا المغربية.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على متابعة ملف الفحص الطبي الذي يتم إجراؤه مع بداية الموسم لجميع اللاعبين المنتسبين للنادي في كرتي اليد والسلة.