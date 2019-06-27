التونسية جابر تقصي كونتا في دورة إيستبورن

المصدر: إيستبورن - أ ف ب

حققت التونسية أنس جابر نتيجة مفاجئة بإقصائها البريطانية جوهانا كونتا من دورة إيستبورن الإنجليزية لكرة المضرب، بعد الفوز عليها أمس 6-3 و6-2 في الدور الثالث.

وبعد أن بدت في طريقها لخسارة المجموعة الأولى بتنازلها عن إرسالها لصالح منافستها البريطانية المصنفة 14، انتفضت جابر وقلبت الأمور لصالحها منهية المواجهة في ساعة و10 دقائق وحاجزة مكانها في الدور ربع النهائي لأول مرة في 2019.

كما أنها المرة الأولى التي تحقق فيها التونسية3 انتصارات متتالية منذ أن وصلت إلى نهائي دورة موسكو في أكتوبر الماضي، حين حرمتها الروسية كاساتكينا من إحراز لقبها الاحترافي الأول.