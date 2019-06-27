«بوزيري» موهوب وصلاوي يسجل 19 هدفاً في موسم

المصدر: Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

محمد عبد السلام بوزيري «14 عاماً»، موهبة صاعدة في فريق الوصل تحت «14» سنة، نجح في تسجيل 19 هدفاً خلال الموسم الماضي في 22 مباراة شارك فيها، من أصل 24 مباراة، بزمن لعب بلغ 1673 دقيقة، وهو من مواليد عام 2005.

واللافت أن اللاعب الصاعد، مسجل في مركز الدفاع، في حين أن سجله التهديفي ينبئ عن مهاجم واعدة في القلعة الصفراء، وتوج «بوزيري» هذا الموسم مع الوصل ببطولة كأس الأشبال، عقب فوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وهي البطولة الوحيدة للوصل في الموسم الكروي 2018-2019، ويجيد بوزيري إلى جانب أدواره في قلب الدفاع، صناعة الألعاب وتنفيذ الهجمات الصعبة. ويتمنى الموهبة الصاعدة محمد عبد السلام بوزيري، تمثيل الدولة بالوصول إلى المنتخب الوطني، حيث يعد هذا هو الهدف الأساسي للاعب الشاب، الذي يمتلك طموحات كبيرة في الساحرة المستديرة، مبدياً إعجابه بالمنتخب البرازيلي وفريق برشلونة الإسباني.

وتعتبر أكاديمية الوصل، من الأعمدة الكروية المهمة للقلعة الصفراء، حيث أخرجت أجيالاً من اللاعبين الموهوبين على مدار تاريخها الطويل، حيث تحرص الإدارات المتعاقبة للفهود، على إعطاء اللاعبين الصغار فرصة للاحتكاك الخارجي، بما يضمن تنمية مواهبهم بشكل أكبر، كما أنها تولي اهتماماً خاصاً لتطوير إمكانات المدربين المواطنين، فضلاً عن التنسيق مع أولياء الأمور لإعطاء الأكاديمية دوراً أكبر في الناحية التعليمية لمنتسبيها.