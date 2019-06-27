ملعب الخرطوم يحتضن الهلال والمريخ

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني أن تلعب مباراة الهلال والمريخ في بطولة الدوري الممتاز بملعب الخرطوم الدولي، وذلك في اجتماعها الأخير برئاسة الفاتح باني رئيس اللجنة.

واعتبرت اللجنة، في اجتماعها، نادي مريخ الفاشر مهزوماً بهدفين دون مقابل، مع تغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف جنيه بعد تخلفه عن مباراته أمام الأهلي شندي، كما اعتبرت نادي حي الوادي نيالا مهزوماً بهدفين دون مقابل مع تغريمه غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وأرجأت لجنة المسابقات النظر في تقرير مباراة المريخ الخرطوم والشرطة القضارف، وذلك لعدم وصول تقرير حكم المباراة. ورفضت اللجنة الشكوى التي تقدم بها نادي حي الوادي نيالا ضد نادي المريخ الخرطوم لإشراكه عدداً من لاعبي الشباب.