نزال ملاكمة لإذابة الخلاف السياسي بين باكستان والهند

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يتطلع الملاكم العالمي الشهير أمير خان إلى خوض مواجهة أمام الهندي نيراج غويات في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل في نزال يجمع الهند وباكستان، ويدعو كافة محبي الملاكمة من البلدين إلى تشجيع هذه المواجهة.

ويرى بطل العالم الأسبق للوزن الخفيف، وهو ملاكم بريطاني مسلم من أصل باكستاني، أن مواجهته للهندي نيراج غويات في جدة يوم 12 يوليو المقبل تمثل فرصة سانحة لإثبات قدرة الرياضة على إزالة الحواجز السياسية بين الدول.

ومن المقرر أن يحضر النزال كل من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد منتخب الكريكيت الأسبق عمران خان، وذلك في حلبة مدينة الملك عبدالله الرياضية. أما الجهة الراعية للملاكم في دبي فتقول إنه مصمم على جمع محبي الرياضة من البلدين معاً، وبخاصة أولئك المتواجدين في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط.