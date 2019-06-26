الجلده مدرباً لفتيات الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أعلن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة تعاقده مع المدرب السوري الجنسية وأستاذ الاتحاد الدولي خالد الجلده، وذلك في إطار خطة النادي لدعم اللاعبات ووضع استراتيجية جديد مختلفة لتدريب اللاعبات وتطوير أدائهن بشكل أفضل والارتقاء بمستواهن خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أكبر عدد من الإنجازات. وقامت نجلاء الشامسي بتوقيع العقد مع المدرب خالد الجلده في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي.

ويعتبر المدرب خالد الجلده من أبرز مدربي اللعبة حيث لديه العديد من الألقاب والبطولات، كما تنقل بين أندية الإمارات معززاً بتاريخ حافل بالإنجازات والنجاحات، وتسعى إدارة النادي إلى الاستفادة من تلك التجارب والنجاحات في تطوير لاعبات النادي وخصوصاً في المراحل التأسيسية.