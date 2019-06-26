3 أندية سودانية تدفع ثمن التمرد

المصدر: Ⅶ الخرطوم- حسن فاروق

دفعت ثلاثة أندية سودانية من دوري النخبة فواتير التمرد بالإنسحاب عن أداء الجولة الأولى من الدوري السوداني، وهي حي الوادي نيالا والمريخ الفاشر والشرطة القضارف، حيث اعتبرت تلك الفرق مهزومة بهدفين دون مقابل باعتبار أن أطرافها في المواجهات كانوا في الملعب،ولا زالت في انتظار عقوبات الاتحاد التي قد تصدر في حقها.من جانب آخر كشف مصدر بالاتحاد السوداني لكرة القدم، أن رئيس الاتحاد السوداني الدكتور كمال شداد، بصدد تطبيق حظر اللاعبين الأجانب في حراسة المرمى اعتباراً من موسم 2019 - 2020،وذلك من أجل إتاحة الفرصة للاعبين الوطنيين للمشاركة في الموسم الجديد.