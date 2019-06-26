الإماراتي الظاهري يحقق المركز الثاني في بطولة أوروبا

المصدر: لوناتو - البيان الرياضي

حقق النجم الإماراتي المحترف بسباقات الكارتينغ، راشد الظاهري، المركز الثالث على حلبة «سركيتو ساوث جاردا كارتينج» الإيطالية، حيث يحتل الآن المركز الثاني في بطولة (WSK Euro Series)، متنافساً مع 96 سائقاً في فئته بين 300 سائق من كل الفئات بانتظار حسم البطولة الأسبوع القادم في أدريا في إيطاليا. حيث تم تحديد السباق الأخير من البطولة عند منتصف ليل عطلة نهاية الأسبوع القادم، وهو ما يعد تجربة جديدة لراشد.

وقال راشد الظاهري: «واجهت بعض التحديات الصعبة ولكني أعلم أنه من المهم مواصلة المحاولة مهما كانت الظروف، أنا سعيد لأنني حققت أفضل ما يمكن تحقيقه في مثل هذه الظروف واستطعت اكتساب نقاط مهمة».