سحب الدعوى ضد تايغر وودز

المصدر: لوس أنجليس- أ ف ب

أكد محامي نجم الغولف الأمريكي تايغر وودز، أن موكله لم يعد ملاحقاً قضائياً من قبل والدي أحد موظفي مطعمه الذي توفي في حادث سيارة في ديسمبر الماضي.

ولا تزال الدعوى ضد صديقته إيريكا هيرمان التي تشغل منصب مديرة مطعم «ذا وودز» في جوبيتر بولاية فلوريدا.

وقال المحامي باري بوستمان في بيان: «هذا هو القرار الصحيح».

وأضاف: «ما حدث في تلك الليلة مأساوي، لكن الحقائق ستظهر أن أسباب حادث السيد إيمسبيرغر هي قراراته الخاصة».

ويحمّل والدا الضحية نيكولاس ايميسبرغر الذي كان نادلاً في المطعم وودز وشريكته مسؤولية وفاة ابنهما البالغ 24 عاماً والذي كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول.

وأظهر تشريح ايميسبرغر الذي توفي نتيجة جروح في مكان الحادث أن مستوى الكحول في دمه يزيد ثلاثة أضعاف عن المعدل المسموح فيه في فلوريدا.