نادال ينتقد معيار اختيار المصنفين الأوائل

المصدر: مدريد- أ ف ب

انتقد الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً عالمياً معيار اختيار المصنفين الأوائل في بطولة ويمبلدون، الذي يأخذ بعين الاعتبار النتائج المحققة على الملاعب العشبية دون «احترام نظام» التصنيف العالمي للاعبين ، ما يضعه في المركز الثالث خلف الصربي ديوكوفيتش والسويسري فيدرر.

وصرح نادال، «الشيء الوحيد في هذه المسألة، الذي لا يبدو جيداً بالنسبة لي، هو أن بطولة ويمبلدون هي الوحيدة التي تفعل ذلك».

وتابع، «الأمر لا يتعلق بحالتي فقط. لقد حصل عدة مرات أن بعض اللاعبين، وبفضل مزاياهم الخاصة، لأنهم لعبوا بشكل جيد طوال العام على مختلف أنواع أرضيات الملاعب، أن حصلوا على ترتيب (في التصنيف العالمي). ولكن هناك (في ويمبلدون)، لا نحترم التصنيف ونفرض عليهم قرعة أكثر تعقيداً».

وبينما تعتمد بطولات الغراند سلام الأخرى على ترتيب التصنيف العالمي للاعبين المحترفين من أجل اختيار تصنيف اللاعبين الأوائل، والذين يحصلون على أفضلية خلال القرعة، تعتمد بطولة ويمبلدون، على ترتيب خاص بها يأخذ بعين الاعتبار التصنيف العالمي ، ولكن أيضاً النتائج على الملاعب العشبية.