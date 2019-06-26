لمياء طارق تحلق بذهبية الجمباز الإيقاعي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حققت لمياء طارق، الحائزة جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وأصغر لاعبة جمباز إماراتية، الميدالية الذهبية في بطولة كأس الجمباز الإيقاعي للشباب التي أقيمت 22 و23 يونيو الجاري بطشقند بمشاركة 300 لاعبة من أوكرانيا وروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان.

وحصلت لمياء على المركز الأول بـ 21,8 نقطة في فئة تحت 8 سنوات بواقع 12,7 في مسابقة «اليد الحرّة» و9,1 في مسابقة اللولب، وهذه المرة الأولى التي تشارك فيها لاعبة إماراتية في بطولة الجمباز الإيقاعي بأوزبكستان وتحقق فيها ميدالية ذهبية.

وسبق أن توجت لمياء بذهبية البطولة الدولية للجمباز - اليونان 2018، وبرونزية في دولية موسكو 2018 وفضية ألمانيا 2017.