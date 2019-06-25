الوهيبي: نجاح كأس براعم السباحة يدفعنا لتكرارها

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أشاد عبد الله الوهيبي الأمين العام لاتحاد الإمارات للسباحة ببطولة كأس الإمارات للسباحة التي أقيمت الجمعة الماضية بمشاركة 400 سباح وسباحة تحت عمر 10 سنوات، مشيراً إلى أن تقرير البطولة واللجنة المنظمة ومدى التفاعل من جانب أولياء الأمور يدفعنا إلى تكرارها أكثر من مرة خلال العام وهو ما سيبحثه مجلس الإدارة الفترة القادمة. وتوجه الوهيبي بالشكر إلى عبد الرحمن المرشدي مدير شركة أي اس ايه التي تعاونت في تنظيم البطولة وخرجت بهذا الشكل الرائع، موضحاً أن تفاعل أولياء الأمور ومتابعي الاتحاد كان جيداً.

