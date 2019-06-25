الشطرنج يشارك في عربية الناشئين بالأردن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد اتحاد الشطرنج المشاركة في بطولة العرب الفردية للفئات السنية من فئة تحت 6 سنوات إلى تحت 20 سنة للذكور والإناث التي ستقام خلال الفترة من 19-27 يوليو في العاصمة الأردنية عمان، كما تم اعتماد الوفد الذي يضم الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد رئيساً وحسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد إدارياً وفوزية عباس رئيس الجهاز الفني إدارية، قسطنطين لاندا مدرب منتخب الرجال، ووالتر أرينسيبيا مدرب منتخب الفتيات بجانب مشاركة 21 لاعباً ولاعبة، وتأتي الموافقة على المشاركة في بطولة العرب الفردية بناء على توصية الجهاز الفني ضمن خطة المشاركة الخارجية.