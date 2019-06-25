شرطة رأس الخيمة تختتم مسابقة كرة القدم

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

اختتمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، منافسات كرة القدم، ضمن أنشطة الدورة الخامسة للفعاليات الرياضية للمنطقة الأمنية، بالتعاون مع اتحاد الشرطة الرياضي، والتي تستضيفها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور المقدم فهد عبد الله بن جمعة رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والملازم أول طارق محمد الحمادي مدير فرع الأنشطة الرياضية، وعدد من ضباط ومنتسبي القطاع الأمني، حيث حصلت الإدارة العامة للعمليات الشرطية على المركز الأول ومكتب القائد العام ونائبه وصيفاً، وإدارة الدفاع المدني على المركز الثالث.